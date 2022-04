Foot - PSG

PSG - Malaise : Critiqué, Neymar se lâche totalement sur ses détracteurs !

Publié le 18 avril 2022 à 19h10 par Th.B.

Une nouvelle fois pris à parti par un ancien joueur de football, Neymar n'a pas manqué de recadrer Fabio Aurelio en faisant passer un message à l'ensemble de ses détracteurs au passage. L'attaquant du PSG est remonté.

« Neymar devrait être déçu de ne pas avoir remporté le Ballon d’Or dans sa carrière ». Voici le message livré par Fabio Aurelio en interview. Une critique qui n’a pas manqué de faire réagir Neymar par le biais de son compte Instagram . Via la publication d’une Story , le numéro 10 du PSG a dans un premier temps usé du sarcasme en montrant subtilement l’étendue de son palmarès depuis ses débuts. Par la suite, Neymar s’est montré beaucoup plus cru envers Fabio Aurelio en poussant un gros coup de gueule à propos de l’ancien joueur de Liverpool.

« Marre de ces anciens joueurs qui sont là et qui n’ouvrent la bouche que pour dire de la merde »