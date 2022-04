Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive est programmée pour ce chouchou de Neymar !

Publié le 19 avril 2022 à 18h45 par B.C.

Dans le viseur du Paris Saint-Germain, Antony est également courtisé par plusieurs cadors européens, dont Manchester United, et l’arrivée imminente d’Erik Ten Hag chez les Red Devils pourrait relancer ce dossier.

Du changement est attendu au PSG cet été, notamment dans le secteur offensif. Alors que Kylian Mbappé pourrait plier bagage, Angel Di Maria et Mauro Icardi devraient de leur côté être poussés vers la sortie. Ainsi, plusieurs pistes offensives ont été activées par Leonardo ces dernières semaines, et comme vous l’a révélé le10sport.com, le PSG apprécie particulièrement le profil d’Antony. Selon le Telegraaf , l’arrivée de l’international brésilien serait vue d’un très bon œil par Neymar et Marquinhos, mais le club de la capitale va faire face à une concurrence importante dans ce dossier.

Manchester United veut plomber le PSG