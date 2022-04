Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une surprise à prévoir pour l’avenir de Pochettino ? La réponse !

Publié le 18 avril 2022 à 17h30 par Th.B.

Alors que l’Ajax Amsterdam a affirmé par l’intermédiaire de son directeur technique que la priorité était de conserver Erik Ten Hag, le rêve de Mauricio Pochettino d’entraîner Manchester United après le PSG ne se profilerait pas pour autant.

Bien que le PSG semble montrer un visage plus conquérant ces derniers temps, à l’exception de la rencontre opposant le Paris Saint-Germain à l’OM dimanche soir au Parc des princes (2-1), Mauricio Pochettino en devrait pas pour autant conserver son poste d’entraîneur à l’issue de la saison et aurait de fortes chances d’être licencié à un an de l’expiration de son contrat. Le10sport.com vous révélait dès le mois de novembre dernier que Pochettino ne faisait plus l’unanimité au Paris Saint-Germain et que les propriétaires qataris songeaient déjà à son remplaçant en la personne de Zinedine Zidane. Pour ce qui est de la suite de sa carrière, il a été régulièrement question d’une éventuelle arrivée sur le banc de Manchester United afin de remplacer Ralf Rangnick. Cependant, Erik Ten Hag bénéficierait de la préférence des décideurs des Red Devils selon différents médias anglais. À moins qu’un énorme revirement de situation se profilerait en coulisse pour l’entraîneur de l’Ajax Amsterdam.

L’Ajax ne lâche rien pour Ten Hag !

Dimanche, par le biais d’une déclaration à ESPN , Gerry Hamstra n’a pas fait dans le détail en ce qui concerne le potentiel départ d’Erik Ten Hag à l’intersaison pour Manchester United. En effet, le directeur technique du club néerlandais qui a dernièrement remplacé en lieu et place Marc Overmars dans l’organigramme de l’Ajax, compte bien mettre tout en oeuvre afin de conserver Ten Hag. « Ten Hag ? Je peux être très bref à ce sujet. Nous avons fait tout ce que nous avons pu et nous faisons tout ce que nous pouvons pour le garder. Lui avons-nous proposé de renouveler son contrat ? Oui. Plus d'argent ? Tout ce qui l'accompagne, sans entrer dans les détails. Erik peut finalement déterminer son propre avenir, il est assez vieux et assez sage pour ça. Nous avons deux scénarios : nous espérons vraiment qu'il reste, il est logique qu'il y ait un intérêt pour lui. Et s'il ne reste pas, nous devons nous préparer au second scénario » . Avec l’impasse potentielle qui pourrait se dessiner pour Manchester United dans le cadre du dossier Erik Ten Hag, Mauricio Pochettino pourrait donc avoir à nouveau sa chance pour le poste d’entraîneur de Manchester United. D’autant plus que Foot Mercato a affirmé ce lundi que les hauts dirigeants des Red Devils songeraient à offrir à Paul Mitchell les clés de la direction sportive de Manchester United alors qu’il occupe ce même poste à l’AS Monaco. Et la voix de Mitchell compterait concernant la succession de Rangnick.

Rangnick aurait-il tué tout suspense ?