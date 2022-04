Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme annonce se profile dans le feuilleton Pochettino !

Publié le 18 avril 2022 à 18h15 par Th.B.

Alors que son avenir à Manchester United était totalement dicté par Erik Ten Hag, son grand concurrent pour le poste, Mauricio Pochettino verrait ses espoirs de s’asseoir sur le banc des Red Devils s’envoler après son éventuel licenciement du PSG cet été.

Et si Mauricio Pochettino voyait une porte se fermer pour son avenir ? Annoncé à Manchester United depuis plusieurs mois et particulièrement depuis l’éviction d’Ole Gunnar Solskjaer en novembre dernier, le coach du PSG ne serait finalement pas sur le point d’hériter du poste d’entraîneur de Ralf Rangnick. En effet, Erik Ten Hag aurait pris une considérable longueur d’avance et devrait bien quitter l’Ajax Amsterdam cet été pour reprendre le flambeau de Rangnick chez les Red Devils . De quoi redistribuer les cartes de l’avenir du coach du PSG où un licenciement lui pendrait au nez.

L’arrivée de Ten Hag officialisée dans les prochains jours