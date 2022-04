Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La première grosse victime du Qatar est identifiée pour cet été !

Publié le 19 avril 2022 à 18h30 par T.M.

Suite au fiasco du PSG en Ligue des Champions, de nombreux changements seront apportés au sein du club de la capitale cet été. Plusieurs départs et pas des moindres seraient ainsi attendus. Et le premier gros joueur qui devrait quitter le PSG à l’intersaison devrait être Angel Di Maria.

A quoi ressemblera le PSG la saison prochaine ? Ce n’est donc pas cette année que le club de la capitale soulèvera la Ligue des Champions. Et l’échec a été cuisant pour le club parisien. La claque reçue face au Real Madrid va laisser d’énormes traces et engendrer de grosses conséquences à tous les étages au PSG. La question est ainsi de savoir qui partira à l’intersaison. Les regards se tournent vers Leonardo, Mauricio Pochettino, ainsi que plusieurs joueurs du club de la capitale qui ne seraient aujourd’hui plus désiré. D’ailleurs, selon les dernières informations de L’Equipe , excepté Lionel Messi, le PSG voudrait se séparer de ses Argentins, à savoir Mauro Icardi, Leandro Paredes, ainsi qu’Angel Di Maria. Arrivé en 2015 et voyant son contrat expiré à la fin de la saison, El Fideo se dirigerait tout droit vers un départ.

Un avenir loin du PSG !