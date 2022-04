Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar s’active pour le départ de Sergio Ramos !

Publié le 19 avril 2022 à 18h10 par T.M.

Alors que Sergio Ramos aimerait continuer avec le PSG la saison prochaine, la direction parisienne ne serait pas vraiment sur la même longueur d’onde.

Aujourd’hui, le choix Sergio Ramos est un flop pour le PSG tant l’Espagnol a manqué de nombreuses rencontres pour cause de blessures. Face à cette situation, les questions se posent concernant l’avenir de l’Espagnol, lui qui est pourtant sous contrat jusqu’en 2023. Toutefois, Ramos a les idées claires pour son avenir. « Ici, j’ai deux ans à Paris, on va essayer d’en faire trois, un de plus, et on verra. Mais tant que le physique tient », avait lâché l’ancien joueur du Real Madrid.

Un an et puis s’en va ?