Mercato - OM : Sampaoli valide totalement cette recrue estivale !

Publié le 19 avril 2022 à 23h10 par T.M.

L’été dernier, Jorge Sampaoli est allé chercher Luan Peres à Santos. Un choix qui ne regrette aujourd’hui pas l’entraîneur de l’OM.

Très actif lors du dernier mercato estival, l’OM s’est notamment renforcé en défense centrale avec les arrivées de William Saliba, prêté par Arsenal, et Luan Peres, acheté à Santos. Le Brésilien était d’ailleurs une demande de Jorge Sampaoli, qui connait bien le championnat, mais aussi le joueur en question puisque c’est lui qui l’avait recruté à Santos. Luan Peres et Sampaoli se sont ainsi retrouvés à l’OM et l’Argentin s’en réjouit aujourd’hui.

« Au niveau du prix/rendement, c'est vraiment très intéressant »