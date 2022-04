Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli fait une annonce tonitruante sur le recrutement estival !

Publié le 19 avril 2022 à 15h10 par B.C.

Alors que l’OM joue gros en cette fin de saison, Jorge Sampaoli a déjà la tête tournée sur le prochain mercato estival et révèle des échanges réguliers sur le sujet avec Pablo Longoria.

Depuis son arrivée à l’OM, Jorge Sampaoli n’a jamais caché sa volonté de disposer d’un effectif compétitif. L’entraîneur argentin a été servi avec un premier mercato estival très mouvementé, marqué par les arrivées de onze renforts, dont Mattéo Guendouzi, Amine Harit, William Saliba ou encore Pau Lopez. Cet été, Sampaoli est déjà assuré d’accueillir Samuel Gigot, dont l’arrivée a été actée durant le mois de janvier, mais le coach de l’OM ne compte pas s’arrêter là et travaille déjà sur le prochain mercato.

« Le plus important est de garder la base et d'y ajouter trois ou quatre joueurs »