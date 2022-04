Foot - OM

OM - Malaise : Pierre Ménès critique les choix de Sampaoli !

Publié le 18 avril 2022 à 14h10 par G.d.S.S. mis à jour le 18 avril 2022 à 14h12

Dimanche soir, l’OM a chuté sans briller au Parc des Princes face au PSG. Et Pierre Ménès ne comprend pas les choix tactiques très défensifs de Jorge Sampaoli…

C’est un fait, ce Classico 2022 entre le PSG et l’OM (victoire 2-1 des Parisiens) ne restera pas dans les annales, autant au niveau de l’ambiance qu’au niveau de la qualité technique des deux équipes. D’ailleurs, la formation de Jorge Sampaoli n’a cadré qu’un seul tir sur le but inscrit par Duje Caleta-Car, et sur son blog Pierrot Le Foot , Pierre Ménès regrette le manque d’ambition de l’OM dans le jeu.

« Un drôle de choix tactique de Sampaoli »