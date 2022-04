Foot - OM

OM - Malaise : Mandanda, Lopez... La grosse mise au point de Sampaoli après le PSG !

Publié le 18 avril 2022 à 9h10 par D.M.

Après la défaite de son équipe face au PSG, Jorge Sampaoli a été interrogé sur son choix de titulariser Pau Lopez plutôt que Steve Mandanda, pourtant auteur d'un grand match face au PAOK Salonique en Ligue Europa Conférence.

Auteur d'une prestation majuscule face au PAOK Salonique jeudi en Ligue Europa Conférence, Steve Mandanda espérait fouler la pelouse du Parc des Princes ce dimanche. Quelques heures avant la rencontre face au PSG, certaines rumeurs évoquaient d'ailleurs une possible titularisation du portier français, mais Jorge Sampaoli campait sur ses positions et décidait de faire confiance à Pau Lopez. Le gardien espagnol n'a pas été intraitable et voit sa responsabilité engagée lors du premier but inscrit par Neymar.

« Ils jouent quand je le décide»