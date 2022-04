Foot - OM

OM - Malaise : Steve Mandanda revient sur son calvaire !

Publié le 13 avril 2022 à 19h10 par A.M.

Peu utilisé cette saison par Jorge Sampaoli, Steve Mandanda reconnaît que cette situation n'a pas toujours été facile à vivre.

Cette saison n'est pas de tout repos pour Steve Mandanda. Et pour cause, l'été dernier, l'OM a décidé d'attirer Pau Lopez qui a été prêté par l'AS Roma. Dans un premier temps, le portier espagnol était censé occuper le rôle de numéro 1 bis afin de concurrencer Steve Mandanda, mais il a finalement pris le dessus puisqu'il s'est imposé comme le titulaire dans les buts marseillais. L'international français a toutefois fait son retour en Ligue 1 dimanche contre Montpellier (2-0). Et il se confie d'ailleurs sur cette saison particulière.

«Le plus important c'est l'objectif du club»