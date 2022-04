Foot - OM

OM - Malaise : Mandanda, Lopez… Sampaoli est interpellé !

Publié le 13 avril 2022 à 4h15 par A.M.

Alors que Steve Mandanda était de retour dans les buts de l'OM contre Montpellier, Thierry Henry se réjouit de ce choix et espère que ça va durer.

La hiérarchie instaurée dans les buts de l'OM ne cesse de faire parler. Et pour cause, Pau Lopez avait pris la place de Steve Mandanda en Ligue 1 et en Ligue Europa. L'international français a retrouvé du temps de jeu grâce au fait que l'OM ait été reversé en Ligue Europa Conférence. Toutefois, dimanche soir, contre Montpellier, Steve Mandanda était de retour dans les buts marseillais en Ligue 1. Et Thierry Henry s'en réjouit.

«Souvent, il surprend tout le monde donc bon»