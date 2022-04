Foot - OM

OM - Clash : Cabella répond aux attaques des supporters !

Publié le 11 avril 2022 à 15h15 par La rédaction

Copieusement sifflé par le Stade Vélodrome lors de son entrée en jeu, Rémy Cabella n’a pas voulu s’acharner sur son sort en zone mixte.

Double événement dimanche dernier au Stade Vélodrome. Après deux ans passés en Russie, Rémy Cabella faisait son grand retour en Ligue 1 à l’occasion du match entre l’OM et Montpellier, son nouveau club. L’ancien joueur de l’ASSE est entré en jeu en seconde mi-temps. Mais en plus de son simple retour en France, c’était aussi les retrouvailles entre Cabella et le public marseillais, cinq ans après son départ de l’OM. La recrue du MHSC n’a pas été très bien accueillie par le Stade Vélodrome, mais pas de quoi l’abattre.

«J’ai déjà appris ça quand j’étais venu avec Saint-Étienne à l’époque»