OM : Matteo Guendouzi prévient déjà le PSG pour le Classique !

Publié le 10 avril 2022 à 23h10 par Th.B. mis à jour le 10 avril 2022 à 23h16

Restant sur sept victoires consécutives toutes compétitions confondues, l’OM a fait le plein de confiance ce dimanche soir grâce à son succès sur Montpellier (2-0) avant d’aller affronter le PSG au Parc des princes dimanche prochain. Un rendez-vous qu’a déjà pris Matteo Guendouzi.

Alors que le PSG s’est aisément imposer sur la pelouse de Clermont samedi (6-1), l’OM a su répondre au leader de Ligue 1 ce dimanche soir en prenant le meilleur sur Montpellier au Vélodrome (2-0). Indéboulonnable dans l’entrejeu de l’effectif de Jorge Sampaoli, Matteo Guendouzi a une nouvelle fois eu un gros volume de jeu ce dimanche soir, une semaine avant le choc face au PSG au Parc des princes.

« On sera prêts dimanche »