Foot - OM

OM - Clash : Cet énorme coup de pression envoyé à l'OM !

Publié le 13 avril 2022 à 17h10 par D.M.

Présent en conférence de presse à la veille du match de Ligue Europa Conférence face à l'OM, Razvan Lucescu, l'entraîneur du PAOK, a, de nouveau, critiqué l'attitude des supporters marseillais durant le match aller.

L'ambiance risque d'être éclectique à Thessalonique ce jeudi lors de la rencontre de Ligue Europa Conférence entre le PAOK et l'OM. Et ne n'est pas les propos de l'entraîneur du club grec qui calmeront les tensions. A l'issue du match aller, Razvan Lucescu s'était plaint du traitement réservé aux supporters de son équipe et n'avait pas hésité à adresser des menaces aux fans de l'OM, interdits de déplacement. « J’espère que vos supporters seront reçus comme nous avons été reçus, c’est une honte pour le football et votre ville de Marseille. Mieux vaut que vos fans ne viennent pas chez nous ! » avait déclaré le technicien roumain.

Lucescu met la pression sur l'OM