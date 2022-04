Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar est fixé pour Mohamed Salah !

Publié le 23 avril 2022 à 3h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il n’aura plus qu’une année de contrat avec Liverpool cet été et qu’il est annoncé dans le viseur du PSG pour remplacer Kylian Mbappé, Mohamed Salah n’exclut pas un départ des Reds.

L’avenir de Kylian Mbappé au PSG étant encore loin d’être fixé, le club de la capitale assure ses arrières sur le marché des transferts, et la piste menant à Mohamed Salah (29 ans) serait notamment étudiée par le Qatar à cet effet. L’attaquant égyptien n’a plus qu’une année de contrat avec Liverpool, et dans un entretien accordé à FourFourTwo vendredi, Salah a d’ailleurs ouvert grand la porte à un départ.

Salah n’exclut pas un départ de Liverpool