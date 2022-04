Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme aveu de Mohamed Salah sur son avenir !

Publié le 22 avril 2022 à 16h45 par Thomas Bourseau

Figurant dans les petits papiers du PSG, Mohamed Salah pourrait débarquer pour éventuellement remplacer Kylian Mbappé. D’autant plus que la porte n’est pas fermée du côté de l’Égyptien pour un départ de Liverpool cet été…

En marge du prochain mercato estival et surtout dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, son départ libre de tout contrat étant toujours une possibilité, les dirigeants du PSG songeraient entre autres à Mohamed Salah. Cela tombe bien puisque l’Égyptien peine à se mettre d’accord avec Liverpool sur les termes de son éventuel futur contrat, lui qui est pour le moment lié aux Reds jusqu’à l’été 2023. De quoi propriétaires qataris du PSG de se mettre à rêver du recrutement de l’ailier de Liverpool. D’ailleurs, il n’est pas dit qu’un transfert ait lieu à l’intersaison, faute d’un accord pour prolonger son contrat dans l’esprit des hauts dirigeants de Liverpool.

Salah ne ferme pas la porte à un départ de Liverpool cet été !