Mercato - PSG : Clap de fin confirmé pour Paul Pogba ?

Publié le 22 avril 2022 à 15h45 par La rédaction

Sorti sur blessure face à Liverpool, Paul Pogba pourrait bien avoir revêtit le maillot de Manchester United pour la dernière fois, lui qui est courtisé par le PSG.

Le Paris Saint-Germain pourrait bien frapper un très gros coup lors du mercato estival. Désireux de renforcer son entrejeu en attirant un milieu de terrain de classe mondiale à associer à Marco Verratti, le PSG s’intéresse de très près à la situation de Paul Pogba. En effet, l’international français sera libre de tout contrat le 30 juin prochain, et il semble désormais ne plus y avoir de doute quant à son départ libre de Manchester United cet été. Sifflé contre Norwich, la Pioche ne semble plus être en odeur de sainteté chez les Red Devils , et celui-ci ne devrait, de toute façon, plus fouler la pelouse. Sorti sur blessure dès la 10ème minute de jeu face à Liverpool, le joueur de 29 ans ne devrait pas être de retour avant la fin de saison.

Pogba ne devrait plus rejouer avec Manchester United