Mercato - OM : L’incroyable sortie de Sampaoli sur Amine Harit !

Publié le 22 avril 2022 à 15h30 par Thibault Morlain

Pour Amine Harit, le début de saison avec l’OM n’a clairement pas été simple. Toutefois, le Marocain a su inverser la tendance et regagner la confiance de Jorge Sampaoli. De quoi faire le bonheur de l’entraîneur de l’OM, qui espère maintenant que cela durera le plus longtemps possible.

L’été dernier, l’un des objectifs de l’OM sur le marché des transferts était de trouver un nouvel élément offensif pour épauler Dimitri Payet. Plusieurs pistes ont alors été explorées par Pablo Longoria et le choix s’est finalement porté sur Amine Harit. Connaissant bien la Ligue 1 pour avoir été révélé avec le FC Nantes, le Marocain est ainsi arrivé de Schalke 04, qui l’a prêté sans option d’achat. A 24 ans, le milieu offensif avait alors à coeur de briller à l’OM, mais cela n’a pas été simple dans un premier temps avec Jorge Sampaoli. En effet, petit à petit, Harit a de moins en moins joué. Des difficultés qui n’ont toutefois pas ébranlé le principal intéressé, qui s’est remis au travail pour avoir sa chance. Et quand elle s’est présentée, Amine Harit n’a pas laissé passer cette opportunité. Lors des dernières sorties de l’OM, le joueur prêté par Schalke 04 a clairement gagné des points en réalisant de grosses performances. Sampaoli l’a d’ailleurs bien remarqué puisqu’il fait désormais de plus en plus confiance à son joueur.

« On espère qu'il va rester longtemps »