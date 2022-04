Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les grandes révélations de Pochettino sur le dossier Navas !

Publié le 22 avril 2022 à 14h10 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que Keylor Navas n’a pas hésité à lancer un ultimatum en public au PSG concernant la gestion des gardiens, Mauricio Pochettino a eu une grande discussion à ce sujet avec l’international costaricien.

Mercredi soir, après le carton du PSG sur la pelouse d’Angers, Keylor Navas avait lâché une bombe au micro de Canal + au sujet de sa concurrence avec Gianluigi Donnarumma : « Au final, si c’est une situation comme cette année, ce sera compliqué. On va voir ce qu’il se passera dans le futur. Ma famille est heureuse ici, je suis content à Paris, tout le monde me traite bien. On va voir ce qu’il se passera, il faut que ça change d’une manière ou d’une autre ». Le gardien costaricien menace donc de quitter le PSG si la situation concurrentielle n’évolue pas, et ce sujet a rapidement fait réagir Mauricio Pochettino.

« J’ai discuté avec Keylor, il voulait parler… »