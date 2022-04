Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une solution surprenante envisagée pour Donnarumma ?

Publié le 22 avril 2022 à 12h10 par Axel Cornic

Pas vraiment à son avantage en ce moment, Gianluigi Donnarumma pourrait quitter le PSG à la fin de la saison pour retrouver la Serie A.

Le poste de gardien a toujours été problématique au Paris Saint-Germain... mais jamais comme maintenant ! Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma se partagent en effet le temps de jeu et cela ne semble arranger ni l’un ni l’autre. L’Italien est en effet pointé du doigt pour plusieurs erreurs criantes avec le PSG comme avec sa sélection nationale, tandis que le Costaricien a clairement laissé entendre que cette situation ne pourra pas continuer la saison prochaine. « Si c’est une situation comme cette année, ce sera compliqué. On va voir ce qu’il se passera dans le futur » a récemment déclaré Navas, au micro de Canal + . « Ma famille est heureuse ici, je suis content à Paris, tout le monde me traite bien. On va voir ce qu’il se passera, il faut que ça change d’une manière ou d’une autre ».

Vers un prêt à la Juventus pour Donnarumma