Mercato - PSG : Keylor Navas lâche une bombe sur son avenir !

Publié le 20 avril 2022 à 23h10 par Bernard Colas mis à jour le 20 avril 2022 à 23h16

Bien qu’il se dise heureux à Paris, Keylor Navas a jeté un gros froid sur son avenir après cette saison marquée par la concurrence avec Gianluigi Donnarumma.

À la recherche depuis de nombreuses années d’un gardien faisant l’unanimité, le PSG a enfin trouvé son bonheur à l’été 2019 avec Keylor Navas. Très vite, l’ancien portier du Real Madrid s’est montré indispensable au Paris Saint-Germain, mais l’été dernier, Leonardo n’a pas laissé échapper l’occasion de recruter Gianluigi Donnarumma, arrivée libre en provenance de l’AC Milan. Les deux porters ont alors alterné les matches, de quoi réduire considérablement le temps de jeu de Keylor Navas, qui n’est apparu qu’à 22 reprises cette saison toutes compétitions confondues. Toujours heureux à Paris, le Costaricien a toutefois reconnu ce mercredi soir que sa situation sportive devait changer.

« Il faut que ça change d’une manière ou d’une autre »