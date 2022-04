Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Navas, Donnarumma… Que doit faire le PSG avec ses gardiens ?

Publié le 20 avril 2022 à 8h00 par La rédaction

Suite au match de Gianluigi Donnarumma face à l’OM, les débats sont encore relancés avec Keylor Navas. Que faut-il alors faire avec les deux gardiens du PSG ?

Avec l’arrivée de Gianluigi Donnarumma au PSG, de nombreuses questions se sont posées sur la cohabitation avec Keylor Navas. Alors que Mauricio Pochettino a fait le choix de l’alternance entre les deux portiers parisiens, ces dernières semaines, ce système a montré ses limites. Face au Real Madrid, confirmé comme numéro 1 en Ligue des Champions, Donnarumma s’est troué face à Karim Benzema, précipitant l’élimination du PSG. Et ce dimanche, face à l’OM, l’ancien du Milan AC a refait une erreur qui a amené un but.

Une grosse décision pour cet été ?

Les débats sont ainsi relancés chez les gardiens du PSG. La saison prochaine, il va falloir que ça change. Mais qui fera ses valises ? Déjà passé par là au Real Madrid avec Thibaut Courtois, Keylor Navas avait fini par s’en aller. Mais ces derniers jours, c’est surtout un possible départ de Gianluigi Donnarumma qui fait parler. Un retour au Milan AC, bien que très compliqué, est notamment évoqué. A moins qu’on ne reparte pour un an d’alternance entre Navas et Donnarumma ? Cela dépendra aussi du futur entraîneur du PSG…



Alors, que doit faire le PSG avec ses gardiens ?