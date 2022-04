Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria se prononce sur l’arrivée de cette star !

Publié le 20 avril 2022 à 14h10 par T.M.

Proche de Giorgio Chiellini, Pablo Longoria a été interrogé sur une arrivée du défenseur central de la Juventus à l’OM.

Et si Pablo Longoria piochait à la Juventus, l'un de ses anciens clubs, pour renforcer l’OM ? Ce mercredi, pour Tuttosport , le président phocéen a évoqué certaines pistes, dont celle menant à Paulo Dybala. Alors que La Joya arrive au terme de son contrat avec la Vieille Dame, il ne faut toutefois pas s’attendre à le voir à l’OM. « Je suis arrivé à la Juventus quelques semaines après Paulo. Les projets se construisent sur la logique, pas sur les rêves. Et notre force, c’est la logique et l’équilibre des salaires de nos joueurs. Dybala est un grand joueur, mais nous ne pouvons pas nous le permettre », a lâché Longoria.

« Qui ne serait pas heureux avec Chiellini ? »