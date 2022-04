Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La mise au point de Longoria pour Arkadiusz Milik !

Publié le 20 avril 2022 à 11h10 par T.M.

Alors qu’on parle beaucoup de l’avenir d’Arkadiusz Milik, Pablo Longoria a tenu à mettre les choses au point concernant le buteur de l’OM.

Arrivé en janvier 2021 à l’OM, Arkadiusz Milik a régulièrement été annoncé sur le départ que ce soit l’été dernier ou durant l’hiver. Finalement, le Polonais n’a jamais bougé. Et s’il a dernièrement fait part de sa volonté de jouer la Ligue des Champions avec l’OM la saison prochaine, les questions se posent encore et toujours concernant l’avenir de Milik et un potentiel départ lors du prochain mercato estival.

« Notre idée est de le garder »