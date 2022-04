Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un gros doute persiste pour Arkadiusz Milik !

Publié le 19 avril 2022 à 14h10 par La rédaction

A l’Olympique de Marseille, le chantier s’annonce important cet été lors du mercato. D’autant plus qu’un titulaire indiscutable en attaque pourrait partir du club.

L’Olympique de Marseille devrait voir son mercato estival être une fois de plus animé. Entre fins de contrat, prolongations et ventes, plusieurs marseillais, et pas des moindres, pourraient ne plus l’être la saison prochaine. Parmi les joueurs concernés : la star de l’attaque, Arkadiusz Milik.

Milik : Partira ? Partira pas ?