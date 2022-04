Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça bataille en coulisses pour cette piste à 0€ !

Publié le 19 avril 2022 à 12h30 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Antonio Rüdiger devrait bien quitter Chelsea malgré le désir des Blues de le conserver. En Europe, plusieurs cadors tels que le PSG et le Real Madrid s’intéresseraient de près à sa situation, mais d'autres écuries de Premier League sont également au taquer pour le défenseur allemand.

Arrivé à Chelsea en 2017, Antonio Rüdiger devrait prochainement faire ses valises. Indiscutable dans l’arrière-garde des Blues , l’international allemand a disputé 47 matchs cette saison, et s’est imposé comme l’un des meilleurs au monde à son poste. En fin de contrat le 30 juin prochain, le défenseur de 29 ans suscite énormément d’intérêt auprès des géants européens. Real Madrid, Barcelone, Paris Saint-Germain, Juventus ou encore Manchester United, beaucoup rêvent de voir le champion d’Europe en titre venir consolider leurs rangs, mais la bataille sera rude pour l’obtenir.

Rüdiger pourrait rester en Angleterre

Il semble assez indéniable qu’Antonio Rüdiger possède la totale confiance de Thomas Tuchel. L’international allemand est le joueur le plus utilisé à Chelsea cette saison, lui qui a démarré 47 des 54 matchs disputés par son équipe. Toutefois, la situation actuelle des Blues l’empêche de prolonger son aventure, comme l’a fait comprendre le tacticien de 48 ans en conférence de presse au début du mois d’avril : « Il est toujours notre joueur, nous pensons toujours qu'il y a de bonnes chances qu'il reste une fois que les choses seront résolues. Nous avons les mains liées. Nous ne pouvons pas parler ou négocier avec lui et son agent. S’il est vrai qu'il écoute d'autres offres, c’est juste. C'est comme ça que les choses se passent mais je reste confiant. » . Alors qu’il semble peu probable que le joueur de 29 ans poursuive sa carrière chez le champion d’Europe en titre, un autre géant anglais se serait positionné. Selon les informations de Manchester Evening News , les représentants du défenseur auraient rencontré Manchester United afin de discuter d’une potentielle arrivée libre. Cette piste serait cependant laissée de côté pour le moment en raison de l’incertitude autour de la participation des Red Devils à la prochaine édition de la Ligue des Champions.

Plusieurs autres géants européens s’intéressent à sa situation