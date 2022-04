Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo rêve d'un coup à 60M€ pour cet été !

Publié le 19 avril 2022 à 11h45 par B.C.

Dans le viseur du PSG en vue du mercato estival, Antony ne devrait pas être retenu par l’Ajax Amsterdam en cas d’offre supérieure à 60M€.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé n’est toujours pas décidé, deux autres départs en attaque semblent déjà actés au sein du PSG. En effet, la prolongation d’Angel Di Maria n’est pas d’actualité à Paris alors que le bail de l’Argentin court jusqu’en juin prochain, et Mauro Icardi devrait lui aussi être poussé vers la sortie après cette nouvelle saison décevante. Du renfort offensif serait donc attendu au PSG, et plusieurs pistes ont déjà été activées en interne. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le Paris Saint-Germain s’intéresse à Antony en vue du mercato estival, un dossier vu d’un bon œil par Neymar et Marquinhos, et le prix de l’international brésilien aurait été fixé par l’Ajax Amsterdam.

Pour Antony, c’est 60M€