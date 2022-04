Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prêt à plomber un dossier XXL de Leonardo ?

Publié le 18 avril 2022 à 13h45 par D.M.

A en croire la presse espagnole, le Real Madrid garderait un œil sur la situation d'Antonio Rüdiger. Courtisé aussi par le PSG, le défenseur allemand est en fin de contrat avec Chelsea.

Le prochain mercato estival sera l'occasion pour le PSG de se reconstruire, après une nouvelle saison décevante en Ligue des champions. Certaines recrues à l'instar de Sergio Ramos n'ont pas évolué à leur meilleur niveau. Pour suppléer le joueur espagnol, le club parisien envisagerait d'ailleurs de recruter un défenseur central. A la recherche d'opportunités sur le marché, Leonardo aurait notamment coché le nom d'Antonio Rüdiger, lié à Chelsea jusqu'en juin prochain.

Rüdiger toujours dans le viseur du Real Madrid