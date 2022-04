Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’annonce fracassante de Longoria sur Paulo Dybala !

Publié le 20 avril 2022 à 9h10 par T.M.

Connaissant bien Paulo Dybala pour l’avoir côtoyé du côté de la Juventus, Pablo Longoria a été très clair sur une arrivée de La Joya, bientôt libre, à l’OM.

Entre la Juventus et Paulo Dybala, l’heure de la séparation approche. Arrivé de Palerme en 2015, La Joya a connu de bons et de moins bons moments avec la Vieille Dame. Ces derniers temps, cela était d’ailleurs plus compliqué et c’est sur cette mauvaise note que l’aventure devrait se terminer. Arrivant au terme de son contrat avec la Juventus, Dybala n’a pas trouvé d’accord pour prolonger. Bientôt libre, l’attaquant argentin aura alors l’embarras du choix pour poursuivre sa carrière dans un autre club. Où ira-t-il ? Cela ne sera pas du côté de l’OM.

« Les projets se construisent sur la logique, pas sur les rêves »