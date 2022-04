Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre pour l'avenir de Sergio Ramos !

Publié le 20 avril 2022 à 8h15 par D.M. mis à jour le 20 avril 2022 à 8h22

A en croire la presse française, le PSG envisagerait de se séparer de Sergio Ramos, en grande difficulté cette saison. Mais en Espagne, on dément cette information.

Recrue stare du PSG avec Lionel Messi, Sergio Ramos a vécu une saison cauchemardesque. Arrivé avec des douleurs au mollet, le défenseur espagnol est resté éloigné des terrains durant de longs mois. Recruté pour apporter son expérience, notamment en Ligue des champions, le joueur n'a pas rempli son rôle et a, par exemple, observé les rencontres de huitièmes de finale de son équipe depuis les tribunes. Selon certains médias, les dirigeants du PSG seraient déçus par Sergio Ramos et envisageraient déjà de le vendre.

Sergio Ramos n'est pas en vente