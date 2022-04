Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar peut encore y croire pour Mbappé...

Publié le 20 avril 2022 à 7h15 par P.L.

Depuis plusieurs mois maintenant, le PSG fait tout son possible pour prolonger le contrat de Kylian Mbappé. Et le club de la capitale pourrait bien réussir à inverser la tendance, puisque l'attaquant de 23 ans demanderait un peu de temps avant de trancher pour son avenir.

Pour le moment, l’avenir de Kylian Mbappé demeure encore très incertain. L’attaquant de 23 ans est en fin de contrat en juin prochain, et pour le moment il n’a toujours pas prolongé. Le Real Madrid suit de très près l’évolution de la situation de l’international tricolore. De son côté, le PSG fait tout son possible pour étendre l’engagement de Kylian Mbappé. La direction parisienne ne lâcherait rien pour l’avenir de sa star. Comme le10sport.com l'a révélé en exclusivité, elle croit encore en ses chances de prolonger Kylian Mbappé avant la fin de la saison. Et la tendance pourrait bien s’inverser, malgré l’accord de principe entre le numéro 7 du PSG et le Real Madrid.

Mbappé a besoin de temps pour trancher pour son avenir

Selon les informations du journaliste Rudy Galetti, le Real Madrid resterait la destination préférée de Kylian Mbappé. L’international tricolore rêve de rejoindre le club madrilène, mais il aurait désormais besoin d’un peu de temps avant de prendre sa décision finale. Les efforts du PSG commenceraient à porter leurs fruits puisque l’attaquant de 23 ans serait en train de remettre ses choix en question pour son avenir. Rien ne serait encore signé ou convenu avec aucun club pour le moment. L’accord verbal entre Kylian Mbappé et le Real Madrid serait ainsi mis à rude épreuve ces derniers temps. Affaire à suivre.