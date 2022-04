Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pep Guardiola fait tapis pour Erling Haaland !

Publié le 20 avril 2022 à 5h45 par Th.B.

Alors que le PSG songe à Erling Braut Haaland pour potentiellement remplacer Kylian Mbappé, le Manchester City de Pep Guardiola aurait cassé sa tirelire pour rapprocher l’attaquant du Borussia Dortmund de l’Etihad Stadium.

Comme le10sport.com vous le révélait en août dernier, les propriétaires qataris du PSG songeaient déjà à une piste concrète pour potentiellement remplacer Kylian Mbappé. Et l’heureux élu n’était déjà autre qu’Erling Braut Haaland. Entre temps, Manchester City a essuyé deux échecs en les personnes d’Harry Kane et de Cristiano Ronaldo. De quoi pousser Pep Guardiola à militer en interne pour recruter Erling Haaland pour qu’il devienne le numéro 9 tant recherché par l’entraîneur de Manchester City.

Vers un transfert d’Haaland à City ?