Mercato - Barcelone : Xavi y est presque pour Robert Lewandowski…

Publié le 20 avril 2022 à 5h00 par T.M.

A la recherche d’un serial buteur pour le saison prochaine, le FC Barcelone pourrait bien toucher au but avec Robert Lewandowski.

Après avoir recruté Pierre-Emerick Aubameyang cet hiver, le FC Barcelone voudrait encore un buteur pour cet été. Et pas n’importe lequel. En effet, en Catalogne, on souhaite attirer un buteur de renom et pour cela, on regarderait du côté de l’Allemagne avec Erling Braut Haaland et Robert Lewandowski. Sous contrat jusqu’en 2023 avec le Bayern Munich, le Polonais semble se rapprocher de plus en plus du Barça. Et selon les derniers échos en provenance de l’autre côté du Rhin, l’opération pourrait bien se réaliser.

Un transfert à 40M€ ?