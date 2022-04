Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup à 0€ échappe à Leonardo à cause… du Barça ?

Publié le 20 avril 2022 à 6h45 par Th.B.

Certes, Leonardo aurait comme idée de recruter Antonio Rüdiger cet été. Néanmoins, le directeur sportif du PSG verrait le FC Barcelone lui faire de l’ombre.

En marge du prochain mercato estival, Leonardo pourrait tenter sa chance avec Antonio Rüdiger, dont le contrat à Chelsea prendra fin en juin prochain. À l’instant T, aucun accord pour une éventuelle prolongation n’est à signaler lorsque The Athletic a confié dans la journée de mardi que la volonté première du défenseur des Blues serait d’être fixé sur son avenir avant la fin du mois. De quoi obliger le PSG à rapidement se pencher sur ce dossier en dégainant une offre. Néanmoins, la concurrence serait au rendez-vous pour le protégé de Thomas Tuchel.

Le Barça bien placé pour Rüdiger ?