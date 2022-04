Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prépare un gros départ pour cet été !

Publié le 20 avril 2022 à 6h00 par Th.B.

Régulièrement annoncé sur le départ de l’OM, Caleta-Car pourrait bien être poussé vers la sortie par le président Pablo Longoria à la prochaine intersaison.

À l’hiver 2021, Duje Caleta-Car semblait être à deux doigts de quitter l’OM pour signer à Liverpool. Néanmoins, l’opération est tombée dans les ultimes stades des négociations. Et depuis, le départ de Caleta-Car a toujours été une option, en attestent les courtisans du Croate l’été dernier et en janvier dernier. West Ham et Wolverhampton se sont montrés intéressés à deux reprises. Et il se pourrait bien que la prochaine intersaison marque le glas de l’aventure marseillaise de Duje Caleta-Car.

Caleta-Car poussé vers la sortie ?