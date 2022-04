Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va devoir s’activer pour Paulo Dybala !

Publié le 18 avril 2022 à 18h10 par P.L.

En fin de contrat en juin prochain, Paulo Dybala se rapproche de plus en plus d'un départ de la Juventus. Et pour le moment, c'est l'Inter qui semble être le mieux engagé pour s'attacher les services de l'international argentin cet été.

Cet été, Paulo Dybala devrait quitter la Juventus, club qu’il a rejoint en 2015 après une excellente saison à Palerme. L’Argentin est en fin de contrat en juin prochain, et il n’a toujours pas prolongé pour le moment. La situation de l’attaquant de 28 ans aurait interpellé certains clubs européens, dont le PSG. Le club de la capitale garderait un œil sur Paulo Dybala, qui pourrait être une bonne option pour consolider le secteur offensif de Mauricio Pochettino lors du prochain mercato estival. Cependant, une autre équipe serait également sur le coup et aurait une avance considérable.

L’Inter a le plus avancé dans les négociations pour Dybala