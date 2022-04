Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland prêt à suivre les traces de Kylian Mbappé ?

Publié le 20 avril 2022 à 12h45 par D.M.

A en croire la presse anglaise, Erling Haaland serait proche de Manchester City. Le Real Madrid estime avoir encore ses chances dans ce dossier, mais le buteur norvégien ne semble pas prêt à faire le forcing pour rejoindre l'Espagne.

Le prochain club d'Erling Haaland a-t-il été dévoilé ? Selon les informations du Daily Mail et de The Athletic , l'international norvégien aurait pris la décision de rejoindre Manchester City. il serait question d'un contrat de cinq ans et d'un salaire de 600 000€ par semaine. Comme vous l'avait révélé le 10Sport.com en exclusivité, Haaland était aussi une piste du PSG. La direction parisienne pensait à lui pour remplacer Kylian Mbappé, mais serait, aujourd'hui, à la peine dans ce dossier.

