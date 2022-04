Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La révélation fracassante de la presse espagnole sur Haaland !

Publié le 20 avril 2022 à 10h15 par D.M.

A en croire la presse anglaise, Erling Haaland aurait donné son accord pour rejoindre Manchester City. Mais en réalité, le joueur préférerait évoluer sous le maillot du Real Madrid.

Le feuilleton Erling Haaland s'est accéléré ces dernières heures. Ce lundi, The Daily Mail a été le premier à évoquer un accord entre Manchester City et le buteur norvégien. Une information confirmée, ensuite par plusieurs médias, dont The Athletic . Courtisé par le PSG, selon nos informations exclusives , ou encore par le Real Madrid, Haaland aurait donné son feu vert pour un départ en Premier League lors du prochain mercato estival.

Haaland voudrait jouer pour le Real Madrid