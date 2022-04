Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jorge Sampaoli a déjà identifié sa priorité pour cet été !

Publié le 20 avril 2022 à 15h30 par Dan Marciano

Entraîneur de l'OM, Jorge Sampaoli s'attend à du mouvement lors du prochain mercato estival. Le technicien souhaiterait notamment recruter un avant-centre pour suppléer Arkadiusz Milik.

Depuis la prise de fonction de Pablo Longoria en 2021, les sessions de transferts sont mouvementées à l'OM. Lors du dernier mercato estival, le club marseillais a été le plus actif en Ligue 1, enregistrant l'arrivée de douze recrues. Le responsable espagnol n'a pas lésiné sur les moyens pour renforcer le groupe de Jorge Sampaoli. Cet hiver encore, Longoria a injecté du sang frais dans le groupe phocéen. Cédric Bakambu et Sead Kolasinac ont débarqué en janvier pour renforcer des secteurs clés. L'été 2022 s'annonce également agité. Comme annoncé par L'Equipe , l'OM pourrait se séparer de plusieurs éléments comme Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car, Pol Lirola, Alvaro Gonzalez, William Saliba ou encore Luis Henrique. Ces départs pourraient pousser Longoria à se montrer actif dans le sens des arrivées. Présent en conférence de presse ce mardi, Jorge Sampaoli n'a pas hésité à envoyer un message à ses dirigeants.

Sampaoli annonce la couleur pour le prochain mercato

Jorge Sampaoli a annoncé qu'il s'attendait à du mouvement, aussi bien dans le sens des arrivées que dans celui des départs. « En parallèle des matchs, nous travaillons avec les scouts, le staff, on discute avec David Frio et Pablo Longoria. Nous échangeons beaucoup sur la préparation de la saison prochaine et des noms qui nous feront du bien dans notre style de jeu. Il y a aura des départs. Le plus important est de garder la base et d'y ajouter trois ou quatre joueurs qui pourront élever notre niveau. Ça dépend si on se qualifie ou non en Ligue des champions. On aura aussi une réunion avec le propriétaire pour lui proposer des noms. On suit toujours des joueurs. On verra avec le président et le directeur sportif » a confié l'entraîneur de l'OM au sujet du prochain mercato estival. Plusieurs cibles ont déjà été identifiées.

Le recrutement d'un avant-centre, priorité de Sampaoli