Mercato - PSG : Le Qatar connaît la réponse pour l'arrivée d'Haaland !

Publié le 20 avril 2022 à 18h30 par La rédaction

Le feuilleton Haaland touche à sa fin. Selon la presse anglaise, Manchester City se serait mis d’accord avec l’attaquant du Borussia Dortmund. Même si le PSG a pu rencontrer l'entourage du Norvégien, Leonardo ne devrait pas pouvoir parvenir à ses fins dans ce dossier.

Il apparaît comme la grande priorité du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé. En début de semaine, le Daily Mail est venu jeter un froid sur les ambitions parisiennes en annonçant un accord entre Manchester City et Erling Haaland. Comme vous l’avait révélé en exclusivité le10sport.com, l’attaquant du Borussia Dortmund était la première idée du PSG pour succéder à Kylian Mbappé. Mais Haaland semble avoir choisi Manchester City. Ce mercredi, le média anglais 90min confirme que le club mancunien est bel et bien en pole position pour faire signer le crack norvégien. Si rien n’est encore officiel, cela ne devrait plus trop tarder puisque le Borussia Dortmund lui met la pression. En effet, les dirigeants allemands auraient demandé à Erling Haaland de mettre au clair sa situation d’ici la fin du mois. L’idée du BvB est d’être fixé au plus vite pour pouvoir avancer sur d’autres dossiers, avec notamment les pistes Karim Adeyemi et Nico Schlotterbeck. Côté parisien, Leonardo va donc devoir se focaliser sur un autre joueur afin de pallier l'éventuel départ de Kylian Mbappé. Pour la piste Haaland, c’est un coup dur qui se confirme, même si le PSG a eu sa chance…

Le PSG a rencontré le clan Haaland, mais...