Mercato - PSG : OM, Madrid… L’énorme sortie de Macron sur l’avenir de Mbappé !

Publié le 20 avril 2022 à 17h45 par Bernard Colas mis à jour le 20 avril 2022 à 17h49

Alors que Kylian Mbappé est annoncé avec insistance au Real Madrid, Emmanuel Macron n’a pas caché son souhait de voir l’attaquant du PSG rester en Ligue 1.

Entre un départ au Real Madrid ou une prolongation au PSG, Kylian Mbappé a le choix. Bientôt libre, l’international français s’apprête à prendre une décision décisive pour la suite de sa carrière, et pour l’heure, rien n’est acté malgré l’avance prise par Florentino Pérez. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Kylian Mbappé n’a pas encore fait son choix et reste à l’écoute des arguments avancés par le PSG. À Paris, on fait le forcing pour convaincre Mbappé de rester, et certaines sources assurent même que l’actuel président de la République Emmanuel Macron pousserait lui aussi pour une prolongation du champion du monde tricolore. De passage à Marseille le week-end dernier, le candidat à sa réélection a confirmé sa préférence pour l’avenir du numéro 7 du PSG.

« Il vaut mieux se battre pour que Kylian Mbappé reste dans le championnat français »