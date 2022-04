Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est écrit pour l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 20 avril 2022 à 16h30 par T.M.

L’avenir de Lionel Messi a fait l’objet de nombreuses rumeurs ces dernières semaines. Restera, ne restera pas au PSG ? Ce mercredi, on en sait désormais plus à propos de l’Argentin, dont le plan de vol serait maintenant connu.

Tout le monde pensait que Lionel Messi allait faire toute sa carrière au FC Barcelone et ainsi prendre sa retraite en Catalogne. Chez les professionnels, l’Argentin n’avait connu que le Barça jusqu’à l’été dernier. Arrivé au terme de son contrat, le désormais septuple Ballon d’Or s’était mis d’accord avec Joan Laporta pour prolonger. Problème, en raison de ses problèmes économiques, le club catalan n’a pas pu acter cette prolongation. A contrecoeur, le FC Barcelone a alors dû se résoudre à lâcher sa star. Libre, Lionel Messi s’est alors engagé avec le PSG l’été dernier, retrouvant certains de ses amis comme Neymar, Angel Di Maria ou encore Leandro Paredes. Evoluant pour la première fois loin du Camp Nou, La Pulga n’a pas été vraiment en réussite. Attendu au tournant pour son association avec Neymar et Kylian Mbappé, Lionel Messi n’a clairement pas été à la hauteur des attentes. Pas aussi décisif qu’à son habitude, le joueur de Mauricio Pochettino a alors fait l’objet de nombreuses critiques. Il a même été question d’un possible départ, un an seulement après son arrivée au PSG, avec qui il est pourtant sous contrat jusqu’en 2023 et dispose également d’une année supplémentaire en option.

Messi sait ce qu’il veut…