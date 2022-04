Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le rendez-vous est déjà pris pour l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 20 avril 2022 à 14h45 par T.M.

Si Lionel Messi n’entend pas quitter le PSG cet été, une réflexion devrait en revanche être menée en 2023.

Tandis que le PSG s’interroge toujours sur la présence ou non de Kylian Mbappé la saison prochaine, Lionel Messi sera lui bien là. Ces dernières semaines, beaucoup de questions étaient pourtant apparues sur l’avenir de l’Argentin, annoncé loin du club de la capitale. Finalement, un départ ne serait pas au programme. Comme expliqué par Mundo Deportivo , Messi n’aurait jamais eu l’intention de partir et compterait bel et bien honorer son contrat, qui court jusqu’en 2023.

Rendez-vous en 2023 !