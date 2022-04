Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération légendaire à 300M€ se prépare pour Haaland !

Publié le 20 avril 2022 à 16h15 par D.M.

Pour s'attacher les services d'Erling Haaland, Manchester City envisage de dépenser 300M€. Le PSG et le Real Madrid seraient bien distancés dans ce dossier.

Erling Haaland ne manque pas de prétendants. Désireux de passer à l'étape supérieure dans sa carrière et de rejoindre un club plus huppé, l'international norvégien aurait reçu plusieurs propositions ces dernières semaines. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG est prêt à passer à l'offensive en cas de départ de Kylian Mbappé. Le Real Madrid aurait également manifesté son intérêt dans ce dossier, mais Haaland serait tout proche d'une arrivée en Angleterre.

Manchester City pourrait dépenser près de 300M€