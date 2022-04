Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pep Guardiola a fait une incroyable promesse à Erling Haaland !

Publié le 20 avril 2022 à 15h15 par D.M.

Manchester City toucherait au but dans le dossier Erling Haaland. Pour convaincre l'attaquant, le club anglais lui aurait promis un départ au Real Madrid dans les prochaines années.

Agé de 21 ans, Erling Haaland a l'embarras du choix pour son avenir. Le buteur du Borussia Dortmund aurait de grandes chances de quitter la Bundesliga à la fin de la saison et serait courtisé par les plus grandes équipes européennes. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG pense à lui pour remplacer Kylian Mbappé. Le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore le Bayern Munich seraient également entrés dans la course, mais seraient distancés, dans ce dossier Haaland, par Manchester City.

Manchester City a fait une grande promesse à Haaland