Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma sur le départ cet été ? La réponse !

Publié le 21 avril 2022 à 16h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Avec l’ultimatum lancé par Keylor Navas mercredi soir au sujet de la situation des gardiens au PSG, faut-il imaginer un départ de Gianluigi Donnarumma cet été ? Ce scénario semble improbable…

Mercredi soir, après le large victoire du PSG sur la pelouse d’Angers, Keylor Navas a fait passer un message clair à la direction du club de la capitale au micro de Canal +, lançant un ultimatum au sujet de sa situation concurrentielle avec Gianluigi Donnarumma : « On va voir ce qu’il se passera dans le futur. Ma famille est heureuse ici, je suis content à Paris, tout le monde me traite bien. On va voir ce qu’il se passera, il faut que ça change d’une manière ou d’une autre », a lancé l’ancien gardien du Real Madrid, qui réclame donc un statut de titulaire à part entière pour envisager de continuer au PSG. Mais peut-on imaginer le Qatar se séparer de Donnarumma dès cet été ?

Le départ de Donnarumma paraît impossible…