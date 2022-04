Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme révélation sur le feuilleton Pochettino !

Publié le 21 avril 2022 à 15h45 par Thomas Bourseau

Bien qu’il semble être sur le point d’être licencié, Mauricio Pochettino aurait refusé de militer en interne en novembre dernier pour s’asseoir sur le banc de Manchester United selon la presse anglaise. Ce qui aurait coûté à l’entraîneur du PSG le poste chez les Red Devils.

Courant novembre 2021, Manchester United prenait la décision d’enfin se séparer d’Ole Gunnar Solskjaer alors que le Norvégien avait frôlé à plusieurs reprises le licenciement auparavant. Et pour le remplacer, le comité de direction de Manchester United aurait initialement fait de Mauricio Pochettino son option numéro une et ce, pour une nomination immédiate. Devant la réticence du PSG et de son entraîneur sous contrat jusqu’en juin 2023, Manchester United a finalement fait le choix de nommer un entraîneur intérimaire jusqu’à la fin de la saison en la personne de Ralf Rangnick afin de se donner le temps nécessaire pour trouver la bonne personne. Et ce coach idéal fut Pochettino selon The Manchester Evening News , mais l’entraîneur du PSG aurait creuser sa propre tombe en refusant de se donner les moyens de rejoindre les Red Devils.

Pochettino avait le champ libre pour Manchester United, mais…