Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Déjà une bonne nouvelle pour la vente de Keylor Navas ?

Publié le 21 avril 2022 à 15h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que Keylor Navas a clairement émis l’hypothèse d’un départ du PSG en fin de saison en raison de la situation concurrentielle avec Gianluigi Donnarumma qu’il ne supporte plus, le gardien costaricien aurait déjà des prétendants sur le marché.

« Au final, si c’est une situation comme cette année, ce sera compliqué. On va voir ce qu’il se passera dans le futur. Ma famille est heureuse ici, je suis content à Paris, tout le monde me traite bien. On va voir ce qu’il se passera, il faut que ça change d’une manière ou d’une autre », lâchait Keylor Navas mercredi soir au micro de Canal + sur sa situation actuelle au PSG, lançant ainsi un ultimatum à la direction du club de la capitale. Navas pourrait donc quitter le Parc des Princes cet été, à deux ans de la fin de son contrat avec le PSG, d’autant qu’un élément plaide en faveur de ce scénario.

Navas a la cote sur le marché