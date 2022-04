Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino répond à la bombe de Navas sur son avenir !

Publié le 21 avril 2022 à 8h15 par Thomas Bourseau mis à jour le 21 avril 2022 à 8h17

Entraîneur du PSG, au moins jusqu’à la fin de la saison, moment où son licenciement pourrait être prononcé, Mauricio Pochettino est monté au créneau au niveau de la question des gardiens de but après la mise au point de Keylor Navas sur son avenir mercredi soir.

Depuis le 13 mars dernier, soit la victoire face aux Girondins de Bordeaux (3-0) quelques jours après la déroute sur la pelouse du Real Madrid (1-3), Keylor Navas n’avait plus foulé la moindre pelouse sous la tunique du PSG. Mercredi soir, à Angers, Navas a été titularisé par Mauricio Pochettino et le Costaricien est parvenu à garder sa cage inviolée (3-0). L’occasion pour celui qui était un temps indiscutable, jusqu’au recrutement de Gianluigi Donnarumma l’été dernier, de faire un point sur son avenir alors qu’il dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2024 au PSG. « Si j’ai envie de rester ? Il faut étudier beaucoup de choses. Au final j’ai une très bonne relation avec Gigio (Donnarumma), il n’y a pas de problème avec lui. Bien sûr, je veux jouer tous les matches. Au final, si c’est une situation comme cette année, ce sera compliqué. On va voir ce qu’il se passera dans le futur ». Après la sortie de son gardien au micro de Canal+ , Mauricio Pochettino n’a eu d’autre choix que d’à son tour faire un point sur la situation des gardiens au PSG.

«L’avenir sera différent, il y aura sûrement une gestion différente»